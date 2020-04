O capitão de Abril Vasco Loureço associa-se às declarações proferidas por Manuel Alegre na última edição do jornal i e, num artigo sobre os profissionais de saúde, subscreve “por inteiro” a afirmação com que o histórico do PS “os homenageou”: “Os capitães de Abril, neste momento, são os profissionais de saúde”.

Vasco Lourenço faz rasgados elogios aos profissionais de saúde e recorda que, nos últimos tempos, esteve internado duas vezes no Hospital de São José, em Lisboa. “Fiquei internado num quarto com mais dois companheiros, um dos quais estava permanentemente desassossegado. Constatei que o tratamento, cuidadoso e humanitário, era igual para todos. Aliás, igual perceção tive quando, mais tarde, tive que voltar ao Hospital para exames”, escreve o capitão de Abril.

Vasco Lourenço diz que saiu do hospital com a convicção de que os profissionais de saúde fazem “autênticos milagres”, perante as condições em que trabalham. “Sentimentos que reforçaram a minha permanente determinação na defesa do melhoramento do SNS, infelizmente tão mal tratado, desde há muitos anos, pelo poder político. Felizmente que, nos últimos anos se verificou já, ainda que de forma bastante ténue, uma recuperação das condições no SNS. Recuperação que nos permitiu responder à inesperada crise viral de forma bastante mais eficiente, com resultados menos drásticos do que os que podemos imaginar se nos cargos superiores dos dirigentes políticos ainda estivessem os que reinavam há cinco anos. Só de imaginar essa hipótese arrepio-me todo!”, escreve.

Provedor do Doente Vasco Lourenço vai ser o primeiro Provedor do Doente no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC). Só ainda não tomou posse devido às restrições impostas pela pandemia. “Confio que tudo passe com a velocidade apropriada e sem grandes consequências nefastas para poder assumir esse cargo cívico”, diz.

Espírito de Abril Manuel Alegre afirmou, nesta quarta-feira, ao i que “o 25 de Abril celebra-se sobretudo, neste momento, lutando contra o coronavírus (...) Os capitães de Abril, neste momento, são os profissionais de saúde”.

O poeta e ex-deputado socialista defendeu que cumprir as restrições impostas pela pandemia também é uma forma de resistência.

“Estou em reclusão, mas estar em casa também é uma forma de resistência. Celebrarei o 25 de Abril à minha maneira. Estar em casa também é uma forma de resistência, porque ninguém pode desistir. Tenha-se a idade que se tiver, ninguém pode desistir”, afirmou.

Vasco Lourenço associou-se a estas afirmações do escritor e histórico do PS. “Por tudo isso, porque não os vejo como exceção, mas sim como exemplo dos profissionais de saúde do Portugal de Abril, termino com a afirmação, que subscrevo por inteiro, com que Manuel Alegre, ontem mesmo, os homenageou: ‘Os capitães de Abril, neste momento, são os profissionais de saúde!’”. Para o capitão de Abril, os portugueses devem ter orgulho em ter profissionais de saúde com “espírito de missão, com o espírito de servirem e não de se servirem. Com o verdadeiro espírito de Abril”.

Vasco Lourenço lançou no jornal SOLde há semanas um apelo para que, no dia 25 de abril, os portugueses vão às varandas e às janelas, às 15h, cantar Grândola, Vila Morena.