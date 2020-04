Os números da violência doméstica em Portugal caíram a pique no mês de março, sobretudo a partir de dia 13, quando o primeiro estado de emergência foi decretado no país. A PSP registou menos 15% de queixas, a GNR menos 26% e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) menos 15%. Na prática, a APAV passou dos 50 a 60 atendimentos por dia registados, em média, nos primeiros dois meses deste ano para 20 a 30, após o início do confinamento.

Dados que desafiam a lógica ou até a própria realidade, segundo quem lida diariamente com o fenómeno. Mas que ainda assim surgem sem surpresa no contexto atual. Ao i, Daniel Cotrim, representante da APAV, afirma que estes números “revelam uma tranquilidade aparente”, mas “não correspondem à realidade” dos factos, uma ideia já corroborada pelas forças de segurança. E que até é fácil de explicar: “Esta é uma situação inédita para todos e já era expectável a diminuição dos contactos e das denúncias de eventuais vítimas de violência doméstica”. O psicólogo afirma que nas primeiras semanas do estado de emergência “as pessoas estiveram muito preocupadas com a covid-19, a reorganizarem as suas vidas, adaptando-se a uma nova realidade que mistura casa, trabalho e até o acompanhamento escolar dos filhos”. “Todas as questões que dizem respeito à violência em contexto familiar passaram, neste período inicial, para um segundo ou terceiro plano”, garante.

Aliás, a cada crise a tendência repete-se. E existem exemplos anteriores que o podem comprovar, e têm servido de modelo às autoridades: na verdade, os episódios de violência doméstica agravam-se, mas as queixas e denúncias das vítimas tendem a diminuir. Porquê? O psicólogo esclarece que, por um lado, “a vítima passa a ter mais dificuldade em aceder a mecanismos para pedir apoio, pois encontra-se confinada com o seu agressor, sem espaço e ainda mais controlada, o que permite frustrar todas as tentativas de utilizar um telemóvel, um e-mail ou uma rede social para pedir ajuda”. Por outro lado, as denúncias tendem a diminuir “com a perspetiva de problemas sociais e económicos”. A crise que se antevê, nesta fase, na sequência da pandemia, leva, regra geral, ao aumento da vulnerabilidade da vítima. Tal como já aconteceu na crise financeira e social de 2008. “É uma situação muito complicada. A maioria das vítimas torna-se mais vulnerável nestas situações, devido à dependência económica em relação aos agressores e também às questões relacionadas com os filhos”, como as condições de sustento e partilha, diz Daniel Cotrim.

“Violência vai aumentar”. O representante da APAV não tem dúvidas de que a frieza dos números não espelha a realidade que se vive. E, admite, teme pelos tempos que se avizinham. “Esta é uma situação inédita para todos. A única comparação que podemos fazer é com os períodos após as férias de verão, entre setembro e outubro, ou após as festas de família, depois do Natal e da Páscoa. É nestes momentos que o número de denúncias, normalmente, aumenta mais significativamente. As pessoas, que anteriormente estavam muito próximas, voltam a afastar-se um pouco. E o agressor tenta controlar mais e controlar tudo. O conflito agudiza-se e a violência aumenta”, descreve Daniel Cotrim.

Neste momento, segundo o psicólogo, verifica-se o denominado “período de lua de mel” e apenas quando o confinamento terminar será possível clarificar a situação. A APAV receia “o aumento da violência sexual e contra as crianças” no contexto atual, mas é no período pós-confinamento que os responsáveis acreditam que a violência poderá disparar: “Identificámos vários riscos, no contexto pós-confinamento, e acreditamos na forte possibilidade de existir um aumento imediato da violência doméstica, como, por exemplo, mais casos de mulheres a serem colocadas fora de casa”. “É uma situação que pode ocorrer até mesmo em famílias sem um histórico destes episódios”, alerta Daniel Cotrim.

Para fazer face a este fenómeno, Estado, forças de segurança e organizações uniram esforços logo no início do estado de emergência. Daniel Cotrim deixa elogios ao Governo, que, considera, “desta vez não teve uma atitude reativa, mas sim preventiva”. O Executivo criou um e-mail de emergência (violencia.covid@cig.gov.pt), um serviço de mensagens curtas (3060) e um reforço da linha telefónica para vítimas de violência doméstica (800 202 148).

A par destas medidas, a APAV mantém-se operacional - e embora existam constrangimentos, os acompanhamentos presenciais continuam a ser realizados, quando a situação o justifica. A APAV também reforçou o apoio à distância, estando disponível nos dias úteis, das 9h00 às 21h00, através da Linha de Apoio à Vítima (116 006), da Linha Internet Segura (800 21 90 90), do messenger (apav.portugal) e do Skype (apav_lav).

Uma rede de apoio que tem contado com as forças de segurança como parceiras, mas que a APAV quer envolver igualmente a sociedade. “A violência doméstica é um crime, ponto. A APAV tem estado, neste último mês, a trabalhar com a comunidade, tentando sensibilizar para a importância dos vizinhos neste momento. É importante as pessoas estarem atentas em relação a potenciais episódios de violência doméstica: discussões, altercações, barulhos de coisas a partir - e pedimos que, desta vez, não contem até dez, nem fiquem à espera do dia seguinte para reagirem. Denunciem estes casos às autoridades”, apela Daniel Cotrim.

Agressores “normativos”. A violência doméstica em Portugal segue estereótipos globais, é transversal à sociedade e, por isso, difícil de identificar e combater. Não escolhe vítimas, nem agressores. E decorre, na maioria das vezes, dentro de quatro paredes. “Costumo dizer que é o crime mais democrático de todos”, diz Daniel Cotrim, sublinhando que “qualquer pessoa pode ser agressor ou vítima”.

Em 2019, a APAV recebeu 23586 queixas de violência doméstica. Feitas as contas, são quase 65 denúncias por dia, o que representa um aumento de 18% face ao ano transato. Nos primeiros dois meses de 2020, os atendimentos da associação seguiam em linha com os anos anteriores, até que a pandemia veio submergir o problema dentro de quatro paredes.

Em Portugal, 79% dos agressores são homens, entre 22 e 55 anos, com educação superior e emprego. Indivíduos normativos, sem contacto direto com situações de alcoolismo ou toxicodependência (como antes se supunha). Já 79% das vítimas são mulheres, que correspondem à mesma discrição.