O festival Rodellus, que se realiza anualmente entre as freguesias de Cunha e Ruílhe, em Braga, foi cancelado e propósito do surto da Covid-19.

"Em 2020 o campo do Rodellus vai entrar em pousio", pode ler-se no email enviado pela organização do evento. "Na agricultura, o pousio significa dar descanso às terras cultiváveis, de modo 2a tornar o solo mais fértil no futuro, controlando as ervas daninhas, que prejudicam o crescimento das plantas".

"A nossa prioridade de momento é a segurança de quem nos visita, dos artistas, dos voluntários e de todas as pessoas envolvidas no festival, como tal, e devido à incerteza provocada pelo surto de COVID-19, a edição deste ano, agendada para os dias 16 a 18 de julho, foi cancelada", no entanto, este comunicado terminado com uma mensagem positiva de "até já".

"Voltamos em 2021, com o campo mais fértil que nunca!"

Em declarações ao ComUM, jornal universitário da Universidade do Minho, o presidente da Rodellus – Associação Cultural, Hernâni Silva admitiu que o cancelamento do festival foi uma “decisão muito difícil”, uma vez que “a ideia do Rodellus já dura há cinco anos” e, apesar de, inicialmente, não haver “grandes expectativas”, o “festival está a crescer" e acrescenta “que este ano sem festival, não tenha impacto" no seu crescimento.

“As partes burocráticas e o cartaz já estava fechado, só faltava mesmo o trabalho de campo”. Sendo esta a que se tornou impossível, visto que seria a tarefa que necessitaria de contacto social por parte dos membros da equipa.