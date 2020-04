Mais de 1500 utilizadores de comunicações apresentaram reclamações eletrónicas, na semana entre 4 e 10 de abril, divulgou esta sexta-feira a Anacom. Este número de queixas representa um aumento de 14% face à semana anterior. Em comunicado, a Anacom esclarece que a maioria das reclamações (cerca de 64%) respeitam ao setor das comunicações eletrónicas, mais 4% do que na semana anterior, e 36% respeitam aos serviços postais.

Segundo o regulador, as principais preocupações manifestadas pelos utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas passaram por “assegurar a manutenção de serviços de comunicações sem penalização por atraso ou falta de pagamento ou a possibilidade de suspensão temporária dos contratos e de cancelamento de serviços sem penalização, ambas associadas às dificuldades económicas sentidas quer por utilizadores residenciais quer por utilizadores empresariais decorrentes do estado de emergência nacional”. A “não resolução de falhas nos serviços ou a demora na ligação inicial de serviços, resultantes da não deslocação de técnicos de assistência à residência dos utilizadores por razões de segurança e saúde pública” e as “as quebras e baixa velocidade da Internet fixa, que é sentida como insuficiente pelos utilizadores face às exigências de teletrabalho e telescola atuais” também dominaram as reclamações.

Do total de reclamações relativas ao setor das comunicações eletrónicas, 36% respeitam à Meo, 34% à Vodafone, 25% à NOS e 4% à Nowo.

Relativamente aos serviços postais, as reclamações aumentaram 38% face à semana anterior e estão relacionadas com atrasos na entrega, falta de tentativa de entrega ao domicílio e falhas na distribuição, em particular no que respeita à entrega de encomendas, consequência também da maior utilização e dependência destes serviços no período atual. Os CTT foram alvo de 49% das reclamações, a DPD de 48% e os restantes operadores do mercado de 3%.