De acordo com o último boletim do ministério da Saúde francês registaram-se mais 761 mortes nas últimas 24 horas.

O número de vítimas mortais desde o início da pandemia subiu para 18.681.

"A circulação do vírus permanece num nível bastante alto nível", alertou o diretor-geral da saúde gaulês, Jérôme Salomon.

França é o quarto país do mundo com maior número de óbitos, assim como de diagnosticados com a o novo coronavírus, sendo superado apenas pelos Estados Unidos (o país mais afetado à escala mundial), Itália e Espanha.