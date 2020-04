O primeiro grande cancelamento do festivais de verão chegou. Taylor Swift já não vai atuar no NOS Alive, anunciou por email a promotora do certame, Everything is New.

"Lamentamos comunicar que devido à situação atual de Pandemia Mundial de Covid-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua Tour Europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de Julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", pode ler-se no comunicado.

No comunicado ainda podemos ler que o festival "continua a trabalhar seguindo todas as orientações e recomendações do Governo Português, da Direção Geral de Saúde e com todas as autoridades competentes que estão connosco na realização do Festival" e apesar do posição positiva tomada pelo festival desde o início do anúncio do estado de pandemia, de recordar que, Álvaro Covões, criador do NOS Alive, em entrevista ao i, disse que prentende continuar o festival com as datas programadas confessando que “todos temos que acreditar que vamos voltar à normalidade”, a organização do festival, agora, pondera a hipótese de adiar o certame.

"Dia a dia, continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz. Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos, que desde a primeira edição estão connosco e que tornaram o sonho “NOS Alive” possível".

O festival NOS Alive está agendado para acontecer de dia 8 a 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés e conta, no seu cartaz, com artistas como Kendrick Lamar, Billie Eilish, Faith No More ou o regresso dos portugueses Da Weasel.