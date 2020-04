O Governo anunciou, esta sexta-feira, que irá antecipar a compra de publicidade institucional no valor de 15 milhões de euros aos media, "um valor que será o triplo so previsto no orçamento de 2020", segundo a ministra da Cultura, Graça Fonseca, de forma a apoiar o setor durante a crise causada pela pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

Além do apoio à comunicação social, esta publicidade tem como objetivo informar melhor a população sobre informações como a saúde pública e a educação. De acordo com Graça Fonseca, 25% da verba vai ser alocada aos meios de comunicação regionais e locais e os restantes 75% será destinado aos grupos de comunicação nacionais.