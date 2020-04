Mais de 52 mil pessoas já pediram subsídio de desemprego à Segurança Social desde o início do estado de emergência decretado pelo Governo na sequência da pandemia de covid-19. De acordo com os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, entre 16 de março e 13 de abril, foram submetidos 52 296 pedidos de subsídio de desemprego. Até este momento, 24 078 já foram aprovados.

No dia 1 de março, os números da Segurança Social indicavam que 177 844 trabalhadores estavam a receber a prestação de desemprego – representavam cerca de metade do universo de mais de 300 mil desempregados no país. Os dados do GEP indicam que no final de março, o número de inscrito no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) era de 321 164, mais 5602 (+1,8%) que no mês anterior.

Porém, os efeitos das medidas de confinamento, na sequência da pandemia, começaram a fazer-se sentir no início de abril, já que em apenas duas semanas o número de desempregados inscritos aumentou em 31 955, atingindo um total de 353 199 trabalhadores. Esta aceleração representou, em média, entre dois a três mil pedidos por dia.

Mediante a aprovação dos restantes pedidos em análise (28 218), o número de subsídios de desemprego atribuídos em Portugal pode aumentar 29%, para um total perto dos 230 mil beneficiários.

Recorde-se que 2019 fechou com uma taxa de desemprego de 6,5% em Portugal, mas as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que possa atingir os 13,9% em 2020, na sequência da crise provocada pela pandemia.