A 51.ª edição do festival, que deveria decorrer em Nyon, entre os dias 17 de abril e 2 de maio, vai agora ocorrer pela primeira vez de online.

Em competição estão dois registpos, ambos a estrear, de duas realizadoras realizadoras portuguesas: Amor Fati, de Cláudia Varejão, na secção de longas-metragens, e Would you rather, de Laura Marques, nas curtas-metragens.

"Este filme é um atlas de histórias e emoções que expressam o meu sentimento pela humanidade e que tende a engrandecer diante da nossa vulnerabilidade, diante da morte", afirma Cláudia Varejão na nota de intenções. O documentário regista pedaços de "histórias de amores inabaláveis que se expressavam, à primeira vista, em fisionomias semelhantes", por exemplo, entre duas gémeas, entre uma mãe e um filho, entre um homem e o seu cavalo.

Esta é a segunda participação de Cláudia Varejão no festival Visions du Réel depois de, em 2017, lá ter estreado o seu filme Ama-San. Este documentário acompanha Matsumi, Mayumi e Masumi, três mulheres ama de gerações distintas a viver numa pequena vila piscatória japonesa. Em 2017, a realizadora disse ao i que acredita "em retratos de mudança, retratos de realidades que sabemos que existem e que queremos perpetuar, portanto não é inocente querer fazer um filme sobre mulheres que representam uma realidade de maior paridade com os homens".

Segundo a produtora Terratreme, Amor Fati poderá ser visionado na página do festival, mas apenas em território suíço. Não tem ainda data de estreia em sala.

Laura Marques estreará no festival a curta Would you rather, rodada na Roménia, com a participação de habitantes da localidade de Slon, e que se constrói a partir de uma "sucessão de dilemas" em busca de respostas, explicou a realizadora num vídeo divulgado pelo Visions du Réel.

O festival, que prestará ainda homenagem à cineasta francesa Claire Denis, termina no dia 02 de maio.