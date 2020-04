Nas últimas 24 horas nos Estados Unidos, morreram4.491 pessoas, elevando para mais de 33 mil o total de vítimas mortais no país, segundo o último balanço da Universidade Johns Hopkins.

Sublinhe-se que este número significativamente alto incluirá as mortes "provavelmente relacionadas" com o coronavírus, mas que inicialmente não tinham sido contabilizadas.

Os Estados Unidos são atualmente o país com mais óbitos no mundo, à frente da Itália com 22.170 mortes, Espanha com 19.130, França com 17.920) e Reino Unido com 13.729.