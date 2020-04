Chamam-lhe, alguns, Lima-la-Fea. Depois, o poeta Sebastián Salazar Bondy escreveu um libelo contra a oligarquia que impedia o Peru de respirar livremente. E, para lhe dar um título, foi à poesia de César Moro, autor de La Tortuga Ecuestre: “Para decirme que aún vivo/ respondiendo por cada poro de mi cuerpo/ al poderío de tu nombre oh Poesía. Lima la horrible, 24 de Julio o Agosto de 1949”. Então passou a ser também Lima-la-Horrible.

Puente Piedra é um dos 43 distritos que formam a cidade de Lima. Foi aí que nesse preciso ano de 1949, no dia 8 de março, nasceu o filho favorito de Lima-la-Horrible, Teófilo Juan Cubillas Arizaga, e ainda hoje o menino querido dos adeptos do Alianza, o clube do terceiro quarteirão da Avenida Manco Capac, o fundador do império dos incas, senhor e governante de Cuzco. Agora anda esquecido na Florida, mais um daqueles instrutores da FIFA pagos para insistirem com os americanos para que gostem de futebol e geralmente incapazes de o fazer, embora sentindo-se bem, acarinhados por tantos e tantos imigrantes que falam castelhano e já vão na terceira e quarta gerações.

Cubillas era daqueles que gostavam de ser diferentes e teimavam na diferença. Muitos dos que o recordam no Mundial de 1970, no México, acompanhado por Chumpitaz e De La Torre, Hugo Sotil e Eladio Reyes, Eloy Campo e Roberto Gallardo, não esquecem o estilo aventureiro de uma seleção ofensiva, voraz de golos, treinada pelo brasileiro Didi, mestre de 1958, o inventor da “folha seca”, e os tremendos quartos-de-final frente ao Brasil de Pelé e Rivelino, Jairzinho e Tostão, Gerson, Carlos Alberto e Clodoaldo e tal e tal, perdidos por 2-4 em Guadalajara. Teófilo Cubillas também marcou nesse jogo.

