Não há distância que nos separe

Só temos duas hipóteses de sair disto. Amargurados e ressentidos por termos perdido tempo irrecuperável da nossa vida, assoberbados pelos problemas e com vontade de pegar numa faca para cortar os pulsos, ou determinados a aproveitar ainda mais aquilo que de melhor temos à nossa volta.

A vida sem saúde é insuportável, mas sem amigos é uma tristeza. E eu tenho umas saudades imensas de estar com os meus. Na realidade, acho que sempre fui muito deles e sempre precisei muito da amizade para ser feliz. Nesta fase em que vivemos isolados e confinados a um espaço restrito, em que toda a gente parece ser epidemiologista, em que todos percebem de tudo e até comentadores de futebol dão os seus doutos pareceres sobre a pandemia e a forma de sair dela, eu resumo-me à minha ignorância. E centro atenções naquilo que me faz mais falta e quero recuperar rapidamente, mas também em dar uso a este tempo peculiar que nos foi imposto.

Só temos duas hipóteses de sair disto. Amargurados e ressentidos por termos perdido tempo irrecuperável da nossa vida, assoberbados pelos problemas e com vontade de pegar numa faca para cortar os pulsos, ou determinados a aproveitar ainda mais aquilo que de melhor temos à nossa volta. Gostar de cá andar é também dar valor aos diferentes momentos que nos vão aparecendo pela frente. A mim custa-me sobretudo não poder estar fisicamente com as pessoas maravilhosas que se vão cruzando comigo (algumas, claro; para as outras, penso que permanecerei mais uns tempos em quarentena), as saudades de boas jantaradas, de viajar e beber uns copos a ouvir boa música ou a conversar. Virá o tempo da desforra. Por agora vou treinando em casa, fazendo questão de me fazer lembrado e de os chatear de vez em quando, só para que não se esqueçam de que eu existo.

Estamos sempre a queixar-nos da falta de tempo para estar com a família, mas já vejo por aí muitos a queixarem-se do que lhes calhou em sorte. Eu tenho retirado proveito destes momentos de conforto, que me servem para refletir sobre o futuro, para escrever e amadurecer ideias que quero colocar em prática, pesquisas que queria pôr em dia, leituras, filmes e séries, para comer bem e aprender mais alguma coisa na cozinha, para fazer experiências, mas também para aguçar o meu próprio apetite de fazer aquilo que tenho vontade de pôr em prática assim que isto começar a caminhar para a normalidade. Há quem não viva o presente, sempre à espera de qualquer coisa do futuro. Prefiro dar algum valor emocional ao tempo que vivemos e partir daí para a concretização dos meus objetivos.

Por muitas plataformas e redes sociais que amenizem a saudade, faz-nos naturalmente confusão esta privação de estarmos uns com os outros. Se calhar, também por aí é altura para darmos a devida importância aos momentos que passamos juntos e determinar também, através disso, uma forma diferente de estar. Passamos tanto tempo da nossa vida aqui com a cabeça ali que não damos conta de muito do que se passa à nossa volta. Ouvimos sem ouvir, vemos sem ver, estamos sem estar. Mais do que esta obrigatoriedade de estarmos longe uns dos outros temos, é darmo-nos conta da falta que fazemos quando conseguimos entregar-nos às ocasiões. Perdem-se momentos perfeitos a pensar noutros que nunca saberemos se vão existir. Talvez esta crise nos faça finalmente refletir e dar valor ao que de mais genuíno temos nas relações uns com os outros. Que nos dê uma vontade incomensurável de partir por aí a rir com quem nos faz bem, de abraçar quem nos protege e de construir momentos perfeitos com os que os sentem da mesma forma que nós.

Para os meus amigos que sabem o que significam para mim.

Porque não há distância que nos separe...