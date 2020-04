O vírus que infeta a democracia

Desta crise emerge a China, um regime totalitário que bem pode antecipar a sua estratégia de domínio mundial que vem paulatinamente desenvolvendo.

“A pandemia propagou-se no seio de um mundo abatido, desamparado e mal preparado para fazer frente a um desafio destes”

Amin Maalouf, jornal i

No meio desta quarentena mundial, que parece não ter fim à vista, Portugal tem sido notícia por boas razões: a forma como se está a atacar a pandemia quer do ponto de vista médico-sanitário, quer do ponto de vista social, donde ressalta a decisão do Governo de legalizar todos os imigrantes com pedidos de autorização de residência pendentes, permitindo-lhes assim terem acesso a cuidados de saúde e apoios sociais.

Simultaneamente, Portugal foi classificado como a sétima melhor democracia do mundo no ranking do instituto sueco V-Dem, ficando atrás apenas da Dinamarca, Estónia, Suécia, Suíça, Noruega e Bélgica.

São boas notícias, numa época em que as democracias recuaram no mundo, pondo fim à terceira vaga democrática, que parecia ser o “fim da história”, na visão otimista, mas errada, de Francis Fukuyama.

A questão que se coloca agora é a de que sociedade teremos no verdadeiro “pós-guerra” que se antevê. Desta vez, o inimigo é comum a toda a humanidade. Não há, por isso, duas frentes, apenas uma única.

No entanto, quando se pensava que o momento seria de união, o que se verifica é que vêm ao de cima os sentimentos mais egoístas, a crescente tentação totalitária de diversos dirigentes políticos e, sobretudo, o evidente fim da liderança mundial por parte dos Estados Unidos da América, liderados por um Presidente errático que ameaça seriamente a democracia no seu país e, por essa via, a segurança mundial.

Desta crise emerge a China, um regime totalitário que bem pode antecipar a sua estratégia de domínio mundial que vem paulatinamente desenvolvendo, com passos seguros.

Quanto à Europa, sem liderança, este vírus bem pode, para além dos milhares de mortos, causar também o fim da União.

Esta é, sem dúvida, a maior crise depois da ii Guerra Mundial. Só que, naquela época, a Europa teve líderes à altura e contou com o apoio solidário do aliado Estados Unidos.

Hoje, não conta nem com uma coisa, nem com outra.

As sociedades pós-pandemia serão as mesmas do ponto de vista económico, social e político?

A resposta segura, ninguém a tem, mas não será difícil antever que não vamos, definitivamente, viver da mesma forma.

Yuval Harari escreveu recentemente:

“A Humanidade tem de fazer uma escolha. Vamos seguir a desunião ou adotar o caminho da solidariedade global?

Se escolhermos a desunião, isso não só prolongará a crise como resultará provavelmente em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não só contra o coronavírus, mas contra todas as futuras epidemias e crises que possam assolar a Humanidade no século xxi”.

Jornalista