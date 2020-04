Alex Telles - Em defesa do ataque

Tem um pé esquerdo amestrado, fiável nas assistências, potente quando tem de ferir o adversário. Mas é muito mais que isso. E é muito mais que um defesa que só aprendeu... a defender.

Um defesa com apurado sentido de oportunidade, daqueles que hoje apelidamos como um lateral moderno. Intenso pelo jogo fora, dono e senhor do corredor que lhe estendem aos pés, Alex Telles está por mérito próprio na linha de sucessão de outros defesas-esquerdos que deixaram a sua marca no Dragão. Alex Sandro, Álvaro Pereira ou mesmo Miguel Layún, a quem foi ganhando o flanco, são nomes que também brilharam no lugar que hoje pertence, por direito e competência, a Alex Telles.

Melhor marcador dos azuis-e-brancos (são já 8 golos só no campeonato nacional), mesmo que para isso contribuam as grandes penalidades (é um exímio executante), a verdade é que a frieza e a classe que evidencia na hora de atirar à baliza são, apenas, alguns dos predicados que lhe reconhecemos. Alex Telles tem um pé esquerdo amestrado, fiável nas assistências, potente quando tem de ferir o adversário. Mas é muito mais que isso. E é muito mais que um defesa que só aprendeu... a defender. Alex Telles é um brasileiro de perfil europeu - a ascedência italiana pode ajudar a explicar alguma coisa: competitivo em todos os momentos do jogo, feroz na busca da bola e felino na condução, é um defesa com assinalável propensão atacante e um dos assistentes de maior sucesso do campeonato português.

Pelo exposto, Alex Telles é indubitavelmente uma das relíquias que Sérgio Conceição tem no plantel. O que pode, também, constituir um... problema. O brasileiro caminha para o final do contrato (válido até Junho de 2021) e até se pode dizer que tem um valor de mercado "apetecível" (40 M€) para muitos dos pretendentes que cobiçam os seus talentos. Com passaporte europeu e sabendo-se que o FC Porto tem de vender (bem) num futuro próximo, Alex Telles está, aos 27 anos, no topo dos negócios mais rentáveis que os portistas podem vir a fechar. Está bom de ver que, neste caso, não se pode ter o melhor dos dois mundos. E a dúvida é mesmo essa. Negociar já com retorno financeiro ou arriscar perder a custo zero mais um dos expoentes da equipa pensando apenas no retrono desportivo...

B. I.

Alex Nicolao Telles

Idade: 27 anos

Valor de Mercado: 40 M€*

Jogos: 40

Minutos: 3324

Golos: 10

Assistências: 9

*Fonte: Transfermarkt