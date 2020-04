Vestido de preto, de luvas e máscara, o Rei de Espanha Felipe VI aproveitou a visita ao Ministério do Interior, nesta quinta-feira, para enviar uma mensagem de pesar às famílias dos milhares de mortos provocados pela covid-19 no país.

Num momento em que se cumpre um mês desde o início do confinamento no país vizinho, Felipe VI lamentou as milhares de mortes já provocadas pelo vírus:“Perdemos tantos e tão rápido, tantos que tanto deram para verem o nosso país prosperar e viver melhor".

O rei lembrou ainda que todos merecem uma homenagem permanente: “Merecem, sem dúvida, uma homenagem permanente que eu agora expresso com profunda emoção".

Espanha registou 551 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total já morreram, pelo menos, 19.130 mil pessoas, segundo o balanço mais recente.