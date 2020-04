A Easyjet garante ter liquidez adicional (entre 2,17 e 2,24 mil milhões de euros), que lhe permite ter, neste momento, um fluxo de caixa nocional de 3,8 mil milhões de euros, suficiente para suportar a interrupção da atividade durante nove meses. Segundos as contas da companhia aérea, a fatura de ter os aviões estacionados durante nove meses, devido à pandemia de covid-19, seria de cerca de 3,4 mil milhões de euros.

Na apresentação das contas do primeiro semestre do ano financeiro – que findou a 31 de março –, a companhia aérea estima prejuízos, antes dos impostos, entre os 212 e 235 milhões de euros, o que, ainda assim, representa uma melhoria face às perdas, antes dos impostos, de 316 milhões verificadas no mesmo período do ano passado.

Em comunicado, Johan Lundgren, CEO da Easyjet, mostrou-se satisfeito com “a performance do primeiro semestre”, que classificou como “muito forte antes do impacto do novo coronavírus, o que revela a eficácia do modelo de negócio” da Easyjet. “Nestas circunstâncias, estou extremamente orgulhoso da nossa equipa, em todas as áreas da empresa, e da forma como trabalharam durante este período difícil de forma a colocar-nos na sólida posição em que nos encontramos agora”, afirmou.

“Continuamos focados em fazer o que é melhor para a companhia, em termos de saúde a longo prazo, e para garantir que estamos a postos para retomar os voos quando a pandemia terminar. Embora a grande maioria dos nossos colaboradores não esteja a trabalhar neste momento, há um pequeno número de nós que está a trabalhar de forma incansável para ajudar os nossos clientes e a planear nosso retorno ao céu, assim que tal for possível”, disse Lundgren.