As grandes empresas portuguesas estão na mira de um grupo de piratas informáticos, que, em apenas quatro dias, atacaram a EDP e a Altice. Na segunda-feira, foi a EDP. Ontem, foi a vez da Altice confirmar o anúncio feito nas redes sociais pelos hackers da CyberTeam, embora tenha imediatamente esclarecido que o ataque teve consequências “praticamente nulas”.

Em comunicado, a dona da Meo garantiu ainda que este género de ataques ocorrem com frequência, mas que, normalmente, não costumam causar perturbações de maior. A Altice referiu que o esforço de cibersegurança desenvolvido internamente “tem-se revelado precioso e decisivo na defesa das nossas operações e proteção dos nossos clientes”. A empresa de telecomunicações acrescentou ainda que “está a comunicar às entidades competentes” o sucedido e salientou que estes ataques prejudicam “as famílias, as empresas e a economia nacional”.

O mesmo grupo de CyberTeam já havia, na segunda-feira, pirateado a EDP, mas o caso da energética liderada por António Mexia parece mais complexo, uma vez que os piratas informáticos confirmaram ter conseguido penetrar nos servidores da empresa e roubar dez terabytes de dados, que vão desde finais da década de 1990 até este mês. Na posse dos piratas estarão vários documentos sensíveis sobre finanças, recursos humanos e gestão, que podem, eventualmente, ser interessantes para a concorrência.

Os piratas informáticos já terão divulgado algumas imagens dos ficheiros roubados na chamada dark web – uma parte da internet apenas acessível a uma pequena minoria de utilizadores anónimos –, como prova da posse dos documentos, e pedem agora à EDP um resgate de 1580 bitcoins, o equivalente a 9,9 milhões de euros.

Apesar da instabilidade na sequência deste episódio, a empresa já veio a público garantir que o abastecimento para a população está assegurado. Não houve “qualquer impacto na continuidade do fornecimento de energia” e “os serviços críticos de supervisão e controlo da rede eléctrica de distribuição estão a operar normalmente, embora com adaptações decorrentes de algumas limitações”, garantiu a empresa em comunicado.

Ataques em investigação Entretanto, os ataques às empresas portuguesas já estão a ser investigados. O Centro Nacional de Cibersegurança já confirmou estar, neste momento, a tomar medidas de contenção, análise, resposta, segurança e de reposição dos serviços à sua normalidade junto cda EDP e com as restantes entidades envolvidas. O Ministério Público também já abriu um inquérito ao ataque à EDP e a investigação decorre agora no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa