Itália registou mais 525 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado hoje pela Proteção Civil do país. O número de vítimas mortais é o mais baixo dos últimos quatro dias, depois de se terem verificado 431 óbitos no dia 12 de abril.

O número de mortes no país já superou a barreira dos 20 mil: 22.170.

De terça para quarta-feira, há ainda a notar mais 3.786 novos casos de infeção pelo novo coronavírus - o total de casos confirmados subiu para 168.941.