O Sindicato Nacional do Ensino Superior exige esta quinta-feira medidas extraordinárias por parte do Governo para dar resposta ao novo coronavírus.

Em comunicado, o Sindicato diz ser "vital" que "tanto o Governo como o Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos tomem e acautelem medidas que melhorem as condições de trabalho dos docentes e dos alunos, sobretudo quando se aproxima o período de avaliações e de exames no final do ano letivo".

"Importa também que tanto o Ministério da Ciência e do Ensino Superior como as instituições de ensino superior definam e coordenem regras para o possível regresso às aulas presenciais, sendo que no Ensino Superior parece estar tudo ainda por decidir, como por exemplo, quanto ao uso, ou não, de máscaras pelos alunos e pelos docentes, ou a distância a que se devem manter entre si", pode também ler-se na nota divulgada.

O Sindicato Nacional do Ensino Superior especifica ainda as áreas que devem ser melhoradas: carreira e contratação, meios materiais, ciência, adaptação no ensino à distância, avaliação, aulas práticas e planeamento do regresso às atividades presenciais.