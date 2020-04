Na Bélgica, há já 34.809 pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus, sendo que 4.857 morreram devido à infeção provocada pela covid-19.

O ultimo balanço das autoridades de saúde belgas revela que 417 pessoas morreram de covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 4.857 o número de mortes no país.

Os dados dão ainda conta de que o aumento de casos confirmados voltou a registar um crescimento com mais 1.236 infetados, no total são já mais de 35 mil.

Estes números fazem com que o país, quando usado o critério de óbitos por milhão, seja um dos mais afetados do mundo com 419 mortes por milhão de habitantes, enquanto Espanha tem 409.

As autoridades de saúde belgas justificam o crescimento de novos casos com a inclusão, esta quinta-feira, dos resultados dos primeiros testes realizados em lares desde 10 de abril.

Recorde-se que a Bélgica anunciou, esta quarta-feira, que as medidas restritivas de confinamento e distanciamento social seriam mantidas até 3 de maio.