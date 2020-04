Depois de, a 17 de março, o Governo declarar o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, parece que o município começa agora a ver os primeiros sinais de acalmia. Na conferência de imprensa desta quinta-feira, praticamente um mês depois, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, realçou que "Ovar foi alvo de medidas extraordinárias e felizmente que a situação já não é especial” mas sim “semelhante às de outras zonas do país”. Segundo a responsável será decidido, provavelmente a 18 ou 19 de abril, uma decisão sobre o levantamento, ou não, da cerca sanitária no município.

As declarações surgiram na sequência de uma pergunta sobre o projeto de decreto para renovar o estado de emergência por mais quinze dias que Marcelo Rebelo de Sousa enviou ao Parlamento e que prevê a"reativação gradual" de alguns serviços e estabelecimentos. Para o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o projeto vai ao encontro do discurso das autoridades de Saúde.

"O decreto do Presidente da República vai ao encontro das medidas que temos vindo a tomar", declarou Sales. Já Graça Freitas lembrou que "temos de equilibrar o retorno à atividade normal num mundo com covid-19" e não a um mundo anterior a dezembro de 2019.

“Voltar gradualmente à normalidade não é, portanto, incompatível com um controlo excecional”, reiterou.

Ainda sobre o alívio das medidas de contenção, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, refere que a altura ideal para começar a "descomprimir será determinada por um conjunto de cientistas e relembra que os critérios em Portugal poderão ser diferentes, por exemplo, dos da Noruega, que já avançou que só com um R0 [Número Básico de Reprodução] de 0,7% é que aliviará as medidas de contenção.

"Houve um país, que foi a Noruega, que decidiu que o R0 fosse de 0,7%, ou seja, que cada pessoa infetasse 0,7% pessoas, seriam aliviadas as medidas de contenção. Começámos o período epidémico mais tarde, por isso temos observado o que tem acontecido noutros países, e vamos adotar o critério que nos parecer mais adequado para o nosso país. Há especialistas a avaliar quando devemos começar a descomprimir e que critérios vamos ter de observar. Não há um valor milagroso. Na Noruega foi observado 0,7%, em Portugal está em 1%, com algumas variações regionais. O critério da Noruega não terá de ser o critério dos outros países", explicou.

Quanto a números, o secretário de Estado da Saúde revelou que a linha SNS24 tem atendido 9.500 chamadas diárias e que a capacidade de testagem continua a ser de 11 mil testes por dia. "Mantemos a nossa capacidade de testagem: 11 mil testes por dia", disse António Sales, realçando que "é normal que hajam algumas oscilações diárias" e que o SNS está a "reforçar e muito" a capacidade de testagem. O dia com mais testagem continua a ser 9 de abril, com mais de 12 mil testes. Mais de quatro mil testes são realizados diariamente no setor privado.

O governante revelou ainda que esta semana Portugal recebeu 900 mil respiradores FFP2 e FFP3 e seis milhões de máscaras cirúrgicas, entre outros equipamentos como luvas, toucas e protetores de calçado.

Questionado sobre as mortes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Sales revelou que nenhuma das 30 mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreu numa UCI.

"Nas últimas 24 horas, não houve nenhuma morte em cuidados intensivos, exceto no hospital São João, onde não sabemos ainda se houve uma morte ou não por covid", disse, destacando o trabalho que tem sido feito por todos os profissionais de Saúde.

Foi ainda revelado que há 2.131 profissionais de saúde infetados. Destes, 566 são de enfermeiros.

Graça Freitas esclareceu que um profissional de saúde ou uma pessoa que tenha de ficar isolada porque esteve em contacto com um caso de covid-19 não tem de fazer teste, tem sim de ficar em isolamento durante 14 dias, o período de incubação do vírus.

Segundo a responsável muitos dos profissionais de saúde isolados ficam eles próprios a vigiar os próprios sintomas, uma vez que têm capacidade para se autovigiar.

A DGS vai publicar esta quinta-feira um manual para ajudar as famílias portuguesas a lidarem com o isolamento. Este manual tem dicas importantes sobre "situações de violência, risco e segurança online".