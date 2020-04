Chamem-lhe Elcano

Voltar a percorrer esta agenda é fundamental para enfrentar os mares turbulentos do Adamastor pandémico.

Na sua corajosa e determinada luta por uma resposta coordenada, solidária e justa da União Europeia à pandemia, e tendo em conta a devastação que ela vai provocar na economia dos 27 Estados-membros, António Costa apelou ao lançamento de um plano de recuperação, usando a expressão: “Chamem-lhe Plano Marshall, chamem-lhe von der Leyen, chamem-lhe o que quiserem, mas a Europa tem de ter um plano de recuperação poderoso”.

Mais recentemente, em entrevista à agência Lusa, interrogado sobre se, para adaptar a escola pública portuguesa aos novos desafios tecnológicos, era necessário um “Magalhães 2”, o primeiro-ministro explicitou que para criar essas condições é preciso muito mais do que distribuir computadores e tablets aos alunos, como, aliás, foi muito mais do que isso o que foi feito no Plano Tecnológico que tive a honra de coordenar, salientando que além dos equipamentos vai haver um “acesso garantido à rede em condições de igualdade em todo o território nacional e em todos os contextos familiares, assim como as ferramentas pedagógicas adequadas”.

Sobre o nome a dar ao futuro programa, António Costa respondeu com humor que “para sermos generosos com os nossos vizinhos espanhóis, até podemos dizer que é um programa Elcano, porque completa a viagem iniciada” por Magalhães. Inspiro-me no que António Costa disse sobre o plano de recuperação para a União Europeia para desejar que em relação ao novo programa de capacitação tecnológica lhe chamem Elcano, lhe chamem Vasco da Gama ou lhe chamem o que quiserem, mas que se concretize com a maior celeridade possível, porque urge completar a viagem.

O combate à exclusão social e a garantia universal de acesso às plataformas digitais, combinando competências, redes, equipamentos e conteúdos para toda a sociedade portuguesa, em particular no sistema de ensino, são uma tradução prática e integrada do compromisso do Governo com a transição digital justa que merece todo o apoio.

Há cerca de um ano, como candidato a eurodeputado, numa das sessões de debate promovidas pelo partido que integro, defendi a necessidade de Portugal lançar um plano tecnológico de nova geração a fim de capacitar o país para vencer no quadro da revolução tecnológica em curso, que foi progressivamente tornando obsoletas muitas das soluções implantadas na década passada. A pandemia e os seus impactos aumentaram exponencialmente essa necessidade. Ainda bem que o Governo soube ler os sinais.

Para além do programa-chave para dotar toda a comunidade escolar das ferramentas necessárias a uma aprendizagem adequada aos novos desafios sociais, económicos e tecnológicos, um plano de capacitação integrado tem de mobilizar e apoiar as empresas e promover a modernização das instituições e dos serviços, combatendo a exclusão digital também entre gerações e entre territórios e tornando a proximidade virtual uma alternativa acessível a todos, sempre que a proximidade real não é possível ou razoável.

Tecnologia, conhecimento, inovação, acesso universal e inclusivo: voltar a percorrer esta agenda, no novo contexto de modernidade, é fundamental para enfrentar os mares turbulentos do Adamastor pandémico e navegar com bons ventos até um porto de mais progresso, mais desenvolvimento e mais justiça social.

Eurodeputado