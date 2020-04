Os ingleses chamaram-lhe: “The most epic drive. Ever!” A luta entre os dois rivais e amigos, o argentino Juan Manuel Fangio e o britânico Stirling Moss, recentemente falecido, no passado dia 12, ambos conduzindo carros idênticos, Mercedes-Benz 300SLR, percorrendo 1597 quilómetros pelas estradas de Itália, entusiasmou os adeptos do automobilismo até aos limites do paroxismo. Mais de cinco milhões de pessoas juntaram-se nas bermas para ver os mágicos das máquinas voadoras.

Até que dois acidentes sinistros tivessem tido lugar em 1957, pondo um ponto final na Mille Miglia, as Mil Milhas foram uma das mais excitantes provas de resistência do calendário internacional, só comparadas a Le Mans.

