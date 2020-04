À medida que a guerra caminha para o seu fim inevitável, com o avanço dos Aliados a destruir o resto da resistência nazi, os Estados Unidos sofrem um rude golpe. No dia 12 de abril, Franklin D. Roosevelt morreu, vítima de uma hemorragia cerebral. O seu estado de saúde era periclitante, pelo que não se tratou de uma verdadeira surpresa. Aliás, havia vários dias que se remetera a um período de descanso em Warm Springs, na Geórgia.

Poucas horas após o falecimento de Roosevelt, Harry S. Truman assumia o cargo. Eram momentos nos quais o tempo não podia ser desperdiçado. Os serviços fúnebres foram reduzidos a 200 pessoas. Havia uma guerra para ganhar do outro lado do Atlântico. E no Pacífico.