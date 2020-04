Esta quarta-feira, foram libertados 55 reclusos, devido às normas excecionais tomadas pelo Governo para evitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos prisionais. No total já foram libertados mais de 1130 reclusos desde sábado, de acordo com o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

"Durante todo o dia de hoje, até às 18 horas, beneficiaram de decisão judicial de libertação um total de 55 reclusos em todo o país, dividindo-se por sete em Lisboa, 39 no Porto (inclui 15 de Aveiro), um em Coimbra, cinco em Évora e três em Ponta Delgada", pode ler-se numa nota do gabinete de apoio ao vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura.

O CSM diz ainda que aos 55 reclusos hoje libertados "acresce o número aproximado de 1.080 mandados de libertação apurados desde a entrada em vigor da lei 9/2020".

Ou seja, desde sábado, data de entrada em vigor do diploma, já terão saído das cadeias portuguesas 1135 reclusos.

José Lameira, vice-presidente do CSM, disse há dias que os processos para libertação de presos, após análise de juízes, estariam despachados "no prazo de uma a duas semanas".