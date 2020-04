Joaquin Phoenix publicou, esta terça-feira, um vídeo dirigido ao governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, onde pede a libertação dos reclusos daquele estado norte-americano.

O ator, protagonista do filme Joker, defende que nem os presos nem os funcionários dos estabelecimentos prisionais têm possibilidade de cumprir algumas recomendações obrigatórias de forma a evitar o contágio e propagação do novo coronavírus, nomeadamente o distanciamento social.

Phoenix diz ainda que ninguém merece morrer na prisão por covid-19.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV