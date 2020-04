A Infinox foi escolhida pela B3 – o terceiro maior mercado de derivados do mundo – para dar liquidez às corretoras brasileiras, disponibilizando a negociação de diversas divisas internacionais e de obrigações norte-americanas a 10 anos.

Em comunicado, a provedora de liquidez britânica, criada em 2009, por Robert Berkeley, explica que “irá manter ordens de compra e venda regulares e contínuas no mercado, aumentado a liquidez dos ativos e mitigando movimentos artificiais nos preços”. A corretora – que também tem escritórios em Lisboa – garante que vai utilizar “spreads baixos para os mercados brasileiros em todos os produtos de pares de moedas em dólares e futuros em tesouraria, produtos que foram criados para replicar os instrumentos subjacentes no mercado internacional, como os contratos futuros de FX e Treasuries a 10 anos”.

Deste modo, os investidores brasileiros vão poder negociar divisas internacionais face ao dólar norte-americano (como a libra, o euro, o dólar canadiano, entre outros), bem como colocar posições nas obrigações norte-americanas a 10 anos. Até este momento, estas negociações só podiam ser realizadas fora do Brasil e estavam sujeitas à regulamentação do país onde era feita a negociação. A partir de agora, os investidores brasileiros terão acesso através de qualquer corretora que atue com a B3 e estará menos sujeito aos riscos de flutuação.

“Os investidores brasileiros passam a poder negociar moedas internacionais face ao dólar americano e colocar posições nas procuradas Treasuries a 10 anos, sem terem de enviar o dinheiro para fora do país ou estarem sujeitos a regulamentação estrangeira. A B3 também é uma contraparte confiável, forte para todos os negócios. Faremos o possível para conectar os brasileiros ao mercado mais líquido do mundo”, afirma Robert Berkeley, CEO da Infinox.