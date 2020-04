França viveu, esta terça-feira, o dia mais negro desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registadas 1.438 vítimas mortais, o número mais elevado de óbitos desde que surgiu o primeiro caso no país, segundo o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon. No total já morreram 17.167 vítimas de covid-19.

Pelo sétimo dia consecutivo, o número de pacientes internados na Unidade Cuidados Intensivos, diminuiu - menos 273 pacientes do que os dados partilhados na terça-feira - no entanto permanecem bastante elevados - 6.457.

Foram ainda confirmados mais 2.633 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total já 106.206 pessoas foram infetadas no país.

França é o quarto país do mundo mais infetado pela pandemia, depois dos Estados Unidos, onde é registado o maior número de óbitos e de casos confirmados, Espanha e Itália.