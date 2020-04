A DHM – Discovery Hotel Management iniciou este mês várias iniciativas de sensibilização, solidariedade e apoio operacional às vítimas e pessoal auxiliar da pandemia covid-19 e está a abrir as portas dos seus hotéis para os que mais precisam.

Um dos principais destaques é a abertura do hotel Ramada Lisbon by Wyndham para o acolhimento de idosos desalojados de lares encerrados por razões de segurança. A iniciativa, que já acolheu os primeiros hóspedes, decorre a pedido da Câmara Municipal de Lisboa. O Ramada Lisbon assegura uma operação que disponibiliza até 90 quartos.

Também o Palácio da Lousã Boutique hotel já se disponibilizou perante a Câmara Munipal da Lousã para acolher, de forma pro-bono, idosos da região que tenham de ser transferidos em virtude do encerramento de lares e outras instituições de acolhimento.

Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o Azor Hotel está igualmente a cooperar com as autoridades açorianas, com a abertura do hotel para o alojamento e alimentação de operacionais da Proteção Civil e bombeiros. A iniciativa, que arrancou no final de Março, tem como missão acolher recursos humanos que estão na linha da frente no combate à pandemia.

Parte do portefólio da DHM fazem ainda parte o Douro41, o Vila Monte Farm House, o Santiago Hotel Cooking & Nature, ou o Monte Real Hotel Temas e Spa, que têm estado também a realizar ações de apoio a instituições de apoio local, através da doação de bem materiais e ou alimentares.

“A palavra atitude é uma palavra definidora do nosso conceito e estilo de hotéis, por isso neste momento complicado não poderíamos assumir uma atitude passiva. Desde o primeiro momento temos estudado formas de apoio e colaboração com as autoridades e profissionais de saúde. Não podíamos ficar indiferentes à causa, nem aos pedidos que nos foram endereçados, sobretudo pelas autarquias. É fundamental que outras unidades hoteleiras se juntem as estas iniciativas, oferecendo disponibilidade e apoio real às comunidades onde estão inseridas”, defende Francisco Moser (Managing Director da DHM – Discovery Hotel Management), que apela ainda outros hotéis a participarem nesta iniciativa.