O Sporting falhou o pagamento da primeira prestação ao SC Braga relativa à contratação de Rúben Amorim, avança o jornal Record.

Em causa estão 5 milhões de euros, mais juros.

De acordo com a publicação, o clube leonino irá fazer o pagamento da primeira tranche após a pandemia - uma vez que neste momento ainda está também com outros negócios pendentes.

Recorde-se que Frederico Varandas bateu a cláusula de rescisão que o Sporting de Braga tinha colocado no contrato de Rúben Amorim quando o antigo jogador do Benfica assumiu o comando técnico do clube: 10 milhões de euros (mais IVA).

O sucessor de Silas, de então para cá, apenas se sentou no banco da equipa leonina no encontro frente ao desportivo das Aves (vitória por 2-0, referente à jornada 24 da Liga portuguesa). Porque a prova, como todas as outras e a generalidade dos desportos, ficou em suspenso por causa da pandemia da covid-19.