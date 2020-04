O Governo francês decidiu atribuir um prémio monetário aos profissionais de saúde que estão nos hospitais a combater a covid-19 na linha da frente. Os médicos e enfermeiros que se encontram nas regiões do país mais afetadas pelo novo coronavírus irão receber um bónus de 1.500 euros e os que se encontram a trabalhar nas restantes irão receber 500 euros a mais no seu salário normal.

O primeiro-ministro francês, Édouard Phillipe, indicou ainda que os profissionais de saúde vão ainda receber 50% a mais nas horas extra feitas em hospital. O dinheiro extra, dado aos profissionais pelo seu esforço numa altura em que o país enfrenta uma grave pandemia, estão isentos de qualquer imposto, garante o governante.

Ainda na mesma conferência de imprensa, o primeiro-ministro afirmou que o Governo vai disponibilizar um fundo de 110 mil milhões de euros para combater o impacto negativo da covid-19 no setor económico e consequentemente em muitas famílias. Deste dinheiro, 8.000 milhões serão destinados aos hospitais e à compra de equipamento médico necessário, 7.000 milhões irão para um fundo de solidariedade para trabalhadores independentes. Édouard Phillipe garante ainda que o Estado poderá intervir no capital de empresas até 20 mil milhões de euros. As famílias com rendimentos mais baixos vão receber mais 150 euros e 100 euros por filho, até ao dia 15 de maio, afirma o ministro. No total, o governo irá gastar 4 milhões de euros a apoiar estas famílias.