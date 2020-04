Portugal regressou esta quarta-feira aos mercados através de um duplo leilão de bilhetes do Tesouro a três e 12 meses. A operação garantiu 1250 milhões de euros aos cofres do Estado.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou 410 milhões de euros em títulos com maturidade a três meses (em 17 de julho de 2020), com uma taxa de juro de -0,009%. A procura superou a oferta em 2,53 vezes.

Os títulos com maturidade a 12 meses (em 19 de março de 2021) permitiram um encaixe de 840 milhões de euros, com uma taxa de juro de 0,038%. A procura foi 1,38 vezes superior à oferta.

Apesar da elevada procura – confirmando que a pandemia de covid-19 não afastou os investidores da dívida portuguesa –, verificou-se um agravamento das condições do financiamento, com as taxas de juro a 12 meses a serrem bem menos negativas, em comparação com as últimas operações realizadas. No último leilão de bilhetes do Tesouro, realizado a 18 de março, o IGCP emitiu dívida a 12 com uma taxa de -0,101%. Esta será a primeira vez em três anos que Portugal paga para emitir dívida pública a 12 meses,