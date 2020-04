A Índia vai estender a quarentena em todo o país até dia 3 de maio, num esforço hercúleo - na maior quarentena do mundo, num país com uma população de 1,3 mil milhões - com o intuito de aplanar a curva de infeções do coronavírus no país, declarou o primeiro-ministro Narendra Modi esta terça-feira, num discurso televisionado. Ao mesmo tempo, o homem forte da Índia disse que as áreas que têm escapado aos surtos do coronavírus poderão ser permitidas a reabrir parte dos setores não-essenciais da economia a partir de 20.

“O meu pedido a todos os homens deste país é que não seja permitido que o coronavírus se propague a novas áreas e a qualquer custo”, disse Modi, que usava um lenço a cobrir o seu nariz e boca, retirando-o na altura em que começou a falar.

Com a uma das cidades mais populosas do planeta situadas no subcontinente indiano, teme-se que os números de casos e mortes com covid-19 possam disparar repentinamente, trazendo efeitos catastróficos e sobrecarregando o ténue sistema de saúde indiano. “Temos que ter muito cuidado com os centros do surto. Temos que manter uma monitorização de perto desses lugares que se poderão tornar em surtos”, alertou, referindo-se às áreas que ainda não ocorreram surtos.

Nestas áreas e nas que estão longe dos surtos do país, Modi disse que, até dia 20, “cada esquadra, cada distrito, cada estado irá ser monitorizado de perto para se perceber se o isolamento está a ser cumprido e se essa área se salvou do vírus”. E a reabertura será autorizada nestas áreas para ajudar as pessoas pobres, dependentes de rendimentos diários, explicou o primeiro-ministro indiano.

Com vários países do Sul asiático a escaparem aos surtos de vertente maior, e a Índia com mais de 10 500 infeções confirmadas e 358 mortes, segundo a Universidade John Hopkins, muitos especialistas têm apontado críticas ao país: o número de testagens tem sido muito baixo, esperando-se que o número real de pessoas contagiadas seja muito maior.

Dentro da maior quarentena do mundo não há voos, não há comboios para passageiros e táxis a circular nas ruas - apenas algumas indústrias encontram-se em atividade. Mas entre este pânico, há uma boa notícia: os níveis de poluição diminuíram drasticamente e o ar está mais limpo, naquele que é um dos países com maiores taxas de poluição.

Esta repentina mudança até surpreendeu especialistas, segundo o Washington Post, argumentando ser uma prova que a melhoria na qualidade do ar. Mas, neste caso e nestas circunstâncias, com um tremendo custo humano. Poucos dias depois da quarentena ter entrado em vigor, a 25 de março, as partículas poluidoras que mais prejudicam a saúde humana desceram quase 60% em Nova Deli, capital da Índia, de acordo com uma análise dos especialistas do Centro para a Ciência e Ambiente - estas descidas têm sido semelhante noutras grande cidades indianas.

Das rígidas instruções de confinamento total do país, quem mais sofre são os trabalhadores mais pobres e precários, aqueles que dependem dos seus rendimento diários. E os efeitos estão a ser devastadores. Milhões de assalariados diários perderam os seus empregos de um dia para o outro. O que forçou centenas de milhares a comutarem de volta para as suas aldeias natais, a centenas de quilómetros, onde muitos foram obrigados a fazer esses trajetos a pé.