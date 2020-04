A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) estabeleceu um acordo com a Multicare que permite aos seus segurados, que não tenham sido referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), serem diretamente atendidos nos hospitais privados e diz estar disponível para estabelecer, com outras entidades, tais como seguradoras e subsistemas de saúde, acordos similares.

Em comunicado, a APHP refere que “este acordo vem aumentar o acesso dos portugueses a uma oferta diferenciada e pretende satisfazer as necessidades dos segurados da Multicare, ao mesmo tempo que se alivia o esforço dos hospitais do SNS, assim contribuindo para um funcionamento mais harmónico do sistema português de saúde”.

A APHP garante ainda que está disponível para estabelecer, com outras entidades, tais como seguradoras e subsistemas de saúde, acordos similares que favoreçam o tratamento, nos hospitais privados, de doentes com covid-19 que sejam seus clientes ou beneficiários.

Para Oscar Gaspar, presidente da APHP, “os hospitais privados estão desde a primeira hora a participar ativamente na luta contra a COVID-19, sempre no cumprimento das orientações da DGS, e é para nós uma honra servirmos o país nesta hora difícil, seja na cooperação que o SNS entende, seja na contribuição direta para termos um sistema de saúde mais forte, diversificado e acessível”.