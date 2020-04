A comida está presente em cada momento das nossas vidas. Casamentos, divórcios, batizados, funerais, enfim, faz parte de vários momentos.

Para uns mais do que para outros, é também um excelente escape. Eu adoro comer e isso não é novidade para ninguém, mas confesso que em momentos da maior ansiedade acabo por cometer uns exageros.

E nesta época de confinamento que está a ser um desafio para todos, a ideia é, mais do que nunca, tentarmos manter “algum” bom senso – só algum, não precisa ser todo.

Não seja muito duro consigo. Bem, eu estou a tentar não ser comigo... e mantenha sempre em mente o que disse lorde Byron: “Comer, beber e amar. O resto não vale um níquel...”

Jam de Frutos Vermelhos

Ingredientes

± 100 g de frutos vermelhos (morangos, framboesas e mirtilos; pode usar outros frutos, se desejar)

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de sumo de limão

2 colheres de sopa de chia

Método

Coloque todos os primeiros 3 ingredientes no liquidificador e bata até atingir uma consistência de jam. Coloque num frasco e acrescente as sementes de chia. Deixe no frio entre 1 e 2 horas (pode ser menos).

Nota: Se acrescentar mais fruta, ajuste no rácio das sementes de chia.