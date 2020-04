O sermão de Father McKenzie

NO INÍCIO VIA-OS em filas absurdas nas portas dos supermercados. Entretanto mudaram de ideias. O povo geralmente é assim: volátil. Talvez tenha perdido aquele apetite súbito e voraz por atum e sardinhas enlatadas. A cada desistência minha de entrar nesse combate de esvaziar prateleiras, contentando-me com o pão e o fiambre da passagem breve pela pequena mercearia que aguenta bravamente, aqui na Rua Rui Salema, lembrava-me de os Beatles cantarem, numa pergunta para a qual não tenho resposta: “All the lonely people/ Where do they all come from?/ All the lonely people/ Where do they all belong?” Sabia apenas que estavam por ali numa numerosa solidão de medo da fome que não tardaria a chegar e, como se previa, não chegou.

Não sei como se chama o padre aqui da paróquia de Santiago. Mas, como Father McKenzie, deve andar à procura de palavras para escrever sermões que não serão ouvidos.