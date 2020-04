Um bom ano para acabarem os rankings

A telescola e os “Zooms” de pouco servirão se não houver uma mobilização para que o acesso à tecnologia seja generalizado.

Regressou a escola, a nova escola à distância, com mudanças que ainda não sabemos se vão ser muito duradouras mas que, tudo indica, terão de manter-se nos próximos meses, quem sabe ainda na abertura do próximo ano letivo. Foi um regresso diferente não só pela distância, agora com os pais a espreitar as salas virtuais e os professores a aprenderem também, com o desafio de reinventar o ensino ao mesmo tempo que, agora visíveis para todos, se levantarão ainda mais as desigualdades que, coletivamente, temos o dever de tentar que aumentem o menos possível. A telescola e os “Zooms” de pouco servirão se não houver uma mobilização para que o acesso à tecnologia seja generalizado, apoios reforçados para crianças com necessidades especiais, contactos personalizados de uma escola que terá de fazer ainda mais para não deixar ninguém para trás. Só isso, já seria muito trabalho.