António Guterres lamentou, esta terça-feira, que, num momento que deveria pertencer “à ciência e à solidariedade”, se dê eco a conselhos prejudiciais à saúde, que as “mentiras se espalhem no ar”, que as “teorias da conspiração poluam a Internet” e que o “ódio se torne viral, estigmatizando pessoas e grupos”

A pandemia de covid-19 provocou uma “perigosa epidemia de desinformação”, defende o secretário-geral das Nações Unidas, que não aponta ainda assim qualquer país ou meio de comunicação em concreto.

Guterres saudou ainda "os jornalistas e todos aqueles que verificam os factos na montanha de histórias enganadoras e publicações nas redes sociais", acrescentando que as grandes empresas detentoras destas redes devem "fazer mais para eliminar o ódio e as afirmações nefastas relacionadas com a covid-19".

"Juntos rejeitaremos a mentira e a estupidez, para construir um mundo mais são, equitativo, justo e resiliente", rematou.

As the world fights #COVID19, we are also fighting an epidemic of harmful falsehoods & lies.



I'm announcing a new @UN Communications Response initiative to spread facts & science, countering the scourge of misinformation - a poison putting more lives at risk. pic.twitter.com/3S8KZDjbcb