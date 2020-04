David Neeleman vendeu mais de nove milhões de ações sem voto da companhia aérea brasileira Azul. O jornal Folha de São Paulo adianta esta terça-feira que este negócio significa uma redução de 47% da sua posição na companhia aérea brasileira da qual é fundador e controlador. A operação terá acontecido durante o mês de março.

Num esclarecimento ao mercado, a Azul refere que esta venda serviu para Neeleman liquidar um empréstimo pessoal de 30 milhões de dólares (cerca de 27 milhões de euros) que tinha como garantia os títulos da companhia. Em comunicado, a empresa explicou que Neeleman "teve a sua participação em ações sem direito a voto reduzida de 11.432.352 ações preferenciais, correspondentes a 3,34% dessa espécie de ações, para 2.116.004 ações preferenciais durante o mês de março de 2020”. A venda não altera, porém, a posição de domínio que o empresário, com dupla nacionalidade brasileira e norte-americana, tem na Azul, com mais de 600 milhões de ações com direito a voto, ou seja, cerca de 67% do capital com voto.

Recorde-se que David Neeleman é sócio de Humberto Pedrosa na Atlantic Gateway, dona de 45% da TAP – o maior acionista privado da companhia aérea portuguesa.