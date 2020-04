O BPI e o Grupo CaixaBank decidiram suspender a distribuição dos dividendos correspondentes ao exercício de 2019 do BPI. Em comunicado, a instituição justifica esta suspensão como uma forma para reforçar “a sua capacidade para colocar à disposição da economia, das empresas e das famílias portuguesas os recursos necessários para responder aos exigentes desafios que se apresentam”.

“A expansão da covid-19, e as medidas adotadas pelas autoridades para travar a sua propagação, terão um impacto na economia global, que se espera de curta duração, mas com efeitos severos. Neste enquadramento, a sólida posição de solvência e liquidez do banco BPI permite enfrentar com confiança o cenário económico negativo que deverá marcar o resto do ano de 2020”, lê-se na nota.

O BPI adianta ainda que "quer e pode" dar um contributo importante para que a recuperação da economia portuguesa ocorra com a maior celeridade possível, garantindo criar "as condições para que o crédito chegue onde é necessário, em coordenação com as garantias estatais estabelecidas pelas autoridades". "O Banco BPI tem estado desde o início da atual crise na primeira linha de resposta às necessidades dos seus clientes. Foi o primeiro banco português a manifestar a sua total disponibilidade para a concessão de moratórias em todas as modalidades de crédito e o primeiro a alargar o âmbito dessas moratórias a todos os clientes, empresas e particulares, em situação regular, sem custos adicionais", refere o comunicado.