Depois da proclamação da renovação do Estado de Emergência, em vigor desde as 00h00 do dia 3 de abril, já foram detidas 142 pessoas pela GNR e pela PSP por incumprimento das normas tomadas pelo Governo com o intuito de combater a propagação da covid-19, até às 17h00 desta terça-feira. Só nas últimas 24 horas, foram detidas 16 pessoas.

Das 142 pessoas detidas por crime de desobediência, 31 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 66 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 9 por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar, de acordo com uma nota das autoridades enviada às redações. As autoridades encerraram ainda 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Recorde-se que durante o primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.