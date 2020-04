Nas últimas 24 horas morreram 778 pessoas no estado norte-americano de Nova Iorque, infetadas com o novo coronavírus, avançou o governador Andrew Cuomo, durante uma conferência de imprensa, esta terça-feira. O número de vítimas mortais aumentou comparativamente aos números confirmados na segunda-feira onde foram confirmados 671 óbitos. No total, já morreram 10.834 pessoas infetadas com covid-19 em Nova Iorque, o estado mais afetado do país.

Por outro lado, Andrew Cuomo diz que o número de casos diários tem vindo a diminuir e afirmou na conferência que acredita que o estado já atingiu o pico do surto, visto o número de pessoas hospitalizadas nos últimos três dias ter também decrescido. No entanto, Cuomo não deixa de sublinhar que o número de pessoas internadas ainda é preocupante: "Ainda ontem tivemos 1.600 pessoas a serem admitidas", afirmou.

Segundo o governador, uma das maiores dificuldades que o estado enfrenta é a falta de número de testes de rastreio à covid-19 para controlar a propagação da doença, visto viverem mais de 8 milhões de pessoas em Nova Iorque. "A capacidade não existe", lamentou, apelando que seja encontrada uma solução por parte dos técnicos norte-americanos para que seja criada uma forma mais eficiente de realizar o maior número de testes à covid-19 possível.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pelo novo coronavírus, onde se registaram mais mortes e pacientes infetados até ao momento.