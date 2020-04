Com o preço da matéria-prima a baixar é de esperar uma descida de seis euros ou mais no custo de uma garrafa de gás butano em Portugal até ao final deste mês. A garrafa deve aproximar-se de um preço médio a rondar os 23 euros.

As contas são da Deco, associação de defesa do consumidor, num relatório que teve como base “o indicador de preço de venda ao público publicado pela ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, bem como o preço de referência”. “O último reflete as alterações ocorridas no preço da matéria-prima, assim como os custos associados ao frete, às taxas e aos impostos sobre esta componente. Dos dados, torna-se evidente que já este mês é expectável que se comece a refletir a descida e que o preço da botija de gás, atualmente num valor médio de 26 euros, se aproxime dos 23 euros”, acrescenta a nota.

Segundo a associação, existem em Portugal 2,6 milhões de lares que ainda dependem desta forma de energia. A descida – considerada expectável dpela Deco – do preço do gás engarrafado até final de maio está diretamente ligada à queda do preço do petróleo, que ocorre desde final de 2019 – desceu de cerca dos 70 dólares para menos de 30 dólares por barril, no início de abril.