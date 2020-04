França registou 762 mortes nas últimas 24 horas por covid-19 (541 no hospital e 221 em lares ou instituições), o maior número em três dias. Segundo as autoridades de saúde do país, o número de vítimas mortais subiu para os 15.729.

Há ainda registo de 103.573 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, com 5.497 no último dia, o maior número desde o dia 31 de março.