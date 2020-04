Bruno Fernandes - Self-made man

Figura maior de um Sporting que viveu muito à custa da sua arte, do seu engenho, brilhou até ao dia em que voou para Manchester. Hoje, na pele de Diabo Vermelho ainda assim é.

Bruno Fernandes nunca foi galã de novelas mas foi protagonista de muitos guiões que encheram páginas de jornais e abriram noticiários. E o sonho concretizou-se. Chegou a Alvalade vindo de Itália por menos de 10 milhões de euros, cumpriu o desejo de jogar na Premier League multiplicando o seu valor por mais de cinco. E podiam ter sido mais.

Em campo... em campo, sim! Qualquer que seja o palco, Bruno Fernandes chama a si o papel de ator principal. Figura maior de um Sporting que viveu muito à custa da sua arte, do seu engenho, brilhou até ao dia em que voou para Manchester. Hoje, na pele de Diabo Vermelho ainda assim é. Continua a assumir-se como figura central. Sem medos. Esse é, desde logo, um dos traços do seu perfil que não está ao alcance de todos: Bruno assume o risco e o jogo em nome do coletivo, invariavelmente com muito bons resultados. É raríssimo o jogo em que passa pelos 90 minutos sem darmos pela sua presença.

A eloquência do seu futebol mistura-se com o suor de um trabalhador incansável, como se ele, sim ele, necessitasse disso para ganhar a vida. O futebol de Bruno Fernandes tem classe e talento, mas tem também músculo, coração e pulmão. Não é fácil encontrar jogadores com tão completo ADN. Habitualmente, o trabalho de Bruno Fernandes é tarefa para dois ou três. Como ele em campo, a equipa ganha superioridade em cada metro que pisa: recebe, levanta a cabeça, passa, corre, cai, levanta-se, remata... É assim pelo jogo fora. Jogo após jogo. Apenas uma nota: por vezes, pode e deve moderar o temperamento.

Playmaker multifacetado, acrescenta eficácia ao seu futebol inteligente e desconcertante. Tem visão e uma extraordinária capacidade de ler o jogo. Tem intuição, criatividade e segurança na condução da bola. E tem golo. Perdão, tem golos! Tantos ou tão poucos que, na época passada, assumiu-se como o médio mais goleador da História: 32 golos!

Já uma figura destacada das seleções jovens, partiu para a aventura italiana aos 18 anos. Mas não era um menino. Novara, Udinese e Sampdória mostraram a dimensão que um produto das escolas do Boavista podia atingir. Jorge Jesus percebeu isso, era Bruno Fernandes um indiscutível - por direito - da seleção de sub-21. De então para cá, foi sempre a crescer. No Sporting e na Seleção Nacional. Bastou para isso dar dar espaço ao crescimento de um senhor que desde que chegou ao United ainda não perdeu! Adivinhem lá porquê?

B. I.

Bruno Miguel Borges Fernandes

Idade: 25 anos

Valor de Mercado: 60 M€*

Jogos: 28**

Minutos: 2474**

Golos: 15**

Assistências: 14**

* Fonte: Transfermarkt

** Dados referentes ao Sporting