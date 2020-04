O consumo dos portugueses na semana da Páscoa – de 6 a 12 de abril – demonstra uma manutenção das tendências recentes de consumo dos portugueses. Os dados da SIBS revelam que nesta semana foi registada uma estabilidade, sobretudo no que diz respeito às compras físicas.

A SIBS revela que foi verificado o reforço nas transações dos setores de super e hipermercados, pequena distribuição alimentar, bebidas e tabaco, farmácias e parafarmácias, que representam 70% do total das compras realizadas pelos portugueses em lojas físicas.

O MBWay continua a ser o método de pagamento mais usado pelos portugueses não só em compras online mas também nas lojas e foi reforçado nesta última semana, como consequência do aumento total de compras.

Informa ainda a SIBS que nessa semana que antecedeu a Páscoa, o número de pagamentos com MBWay no comércio online voltou a superar a média registada antes da pandemia e mais 2 pontos relativamente à semana anterior. O mesmo crescimento de 2 pontos foi registado nas compras em loja.

Segundo a SIBS, o isolamento social decretado pelo Governo não fez com que fossem registadas alterações significativas aos padrões de consumo dos portugueses uma vez que os indicadores mantiveram-se na semana de 6 a 12 de abril.

Por setores, destaque para o entretenimento, cultura e subscrições, que registou um aumento de 60% face à semana antes da pandemia. Também no comércio alimentar e retalho foi verificado um acréscimo de 41%, e na restauração, food delivery e take away um aumento de 40%.