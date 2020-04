A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) – a mais representativa associação de proprietários urbanos à escala nacional – exige ao Governo e restantes partidos a “aprovação urgente de uma moratória fiscal para proprietários de imóveis” que permita aliviar os senhorios, depois da aprovação das moratórias no pagamento das rendas.

Em comunicado, a ALP afirma que lei aprovada não prevê “qualquer ressalva para os donos de imóveis cuja sobrevivência depende exclusivamente, ou muito significativamente das rendas recebidas dos seus imóveis arrendados, mantendo-lhes intocadas todas as obrigações contratuais, nomeadamente as fiscais”. A ALP espera, por isso, “um sinal político inequívoco de sensibilidade social e proporcionalidade dos esforços” dirigido àqueles que se viram “privados dos seus meios de subsistência”.

“Chegam diariamente à ALP relatos desesperados de proprietários que já não receberam qualquer pagamento de rendas vencidas em abril, apesar de o Governo apenas ter publicado a portaria que regulamenta a lei hoje [ontem] de manhã”, lê-se na nota. A ALP alerta que “a ausência de regras claras quanto aos meios de prova que possibilitam o acesso à possibilidade de suspensão de pagamento das rendas”, está a provocar uma onda generalizada de incumprimentos no pagamento das rendas sem qualquer fundamento invocado, ou penalizações previstas pelo diploma aprovado.

“Este será um trimestre dramático, no qual milhares de proprietários ficarão desprovidos de qualquer rendimento, ou uma fatia certamente superior a 20% do seu orçamento reduzida, ao mesmo tempo que se mantêm intocadas as pesadas faturas de impostos sobre a propriedade que vão estar a pagamento a partir do próximo mês de maio”, diz a associação.

A ALP defende, por isso, que seja “discutida e aprovada com urgência uma moratória que suspenda o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), cuja liquidação decorrerá no próximo mês de maio, IRS (já em fase de submissão declarativa) e de AIMI – Adicional ao IMI”, nos mesmos termos do regime excecional que foi aprovado para proteção dos inquilinos afetados com quebras de rendimentos devido à pandemia de covid-19. A ALP requer ainda à Autoridade Tributária a extensão do prazo para solicitar a redução do IMI, ao abrigo do “Fator 15”, que terminou na passada segunda-feira, dia 13.