Mais de oitenta pessoas foram detidas na sequência da operação 'Páscoa em Casa', de acordo com declarações de membros das autoridades durante uma conferência de imprensa, esta terça-feira. A PSP foi responsável pela detenção de 66 pessoas, das quais 14 estavam infetadas com covid-19 e estavam a violar o isolamento obrigatório.

As autoridades afirmam ainda que houve registo de 113 ocorrências de violência doméstica durante a operação pascal e 10 pessoas acabaram por ser detidas. Destas ocorrências, 20% foram resultado de contactos de terceiros com as autoridades e não por parte das vítimas, realçam as forças de segurança.

De acordo com a GNR, foram realizadas 9.565 ações de fiscalização e de sensibilização, que resultou na denteção de 21 pessoas, uma delas por violação do confinamento obrigatório.

No total, as forças de seguraça detiveram 87 pessoas, das quais 15 estavam infetadas com o novo coronavírus, durante a operação Páscoa em Casa, que teve ínicio às 00h00 de quinta-feira, dia 9 de abril e terminou segunda-feira, dia 13 de abril, às 24h00.