A Ordem dos Enfermeiros anunciou, esta terça-feira, que criou uma Linha de Apoio à Saúde Mental dos Enfermeiros de forma a responder à necessidade manifestada por estes profissionais de saúde face à epidemia de covid-19.

No comunicado enviado às redações, a OE explica que é um serviço totalmente gratuito de “Enfermeiros para Enfermeiros”, que estará disponível já a partir desta quarta-feira, 15 de Abril.

Esta linha estará disponível durante a pandemia e funcionará nos dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00, sendo operacionalizada por Enfermeiros voluntários Especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, os quais "detêm conhecimentos técnico-científicos que lhes permitem avaliar, planear e implementar intervenções de âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, psicossocial e psicoeducacional".

“Neste momento tão difícil que o País e o Mundo atravessa, o stress e a ansiedade são reacções normais, o que não significa que não possam ser atenuadas, sobretudo no caso particular dos Enfermeiros, que são a nossa única linha de defesa. Sujeitos a longos turnos de trabalho, à convivência diária com a morte e afastados da sua família, é importante que tenham quem os ouça. Estamos aqui e não deixamos ninguém sozinho!”, pode ler-se.