A Rússia confirmou 2 774 novos casos de infeção com covid-19 esta terça-feira, um crescimento de 15,13% comparativamente com o total de casos no dia anterior e o maior registo de infeções confirmadas de um dia para o outro no país, segundo o Moscow Times.

À semelhança do que tem vindo a acontecer noutros países, Moscovo, capital do país, pode enfrentar uma escassez de camas para os pacientes com coronavírus, alertaram as autoridades de saúde locais.

Acrescentaram ainda que 24 hospitais vão ser convertidos para acomodar os pacientes com a covid-19, elevando o número de camas para 21 mil. Esta terça-feira, Moscovo tinha 13002 casos confitmados com coronavírus. 70 pessoas morreram com a doença, segundo a Universidade John Hopkins.